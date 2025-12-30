L’uomo stava rientrando da un’escursione con la moglie, rimasta illesa

La tragedia in valle Aurina: l’uomo, un ungherese di 52 anni, stava rientrando da un’escursione con la moglie, rimasta illesa

ph Soccorso alpino Gdf

Bolzano – Nuova tragedia in montagna in Valle Aurina, intorno alle 17 di lunedì pomeriggio 29 dicembre: vittima un ungherese di 52 anni, che stava tornando con la moglie da un’escursione in montagna. L’escursionista è stato investito da una piccola slavina sulla cima Riesernock, a circa 2.500 metri di quota. Sbilanciato, è scivolato cadendo nel dirupo per centinaia di metri. I traumi riportati durante la lunga caduta si sono rivelati fatali: è morto sul colpo. Illesa la moglie, che ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, il Bergrettung locale, carabinieri, vigili del fuoco e gli elicotteri Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites. Le operazioni di recupero non sono state facili, anche a causa dell’oscurità. Una volta ritrovata, la salma è stata portata nella camera mortuaria di Campo Tures.

In breve

Trento, un uomo di 67 anni e una donna di 63 sono stati investiti in viale Verona, a Trento. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 29 dicembre. I due stavano attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando sono stati travolti da un automobilista che procedeva in direzione sud. Sul posto vigili del fuoco permanenti, sanitari e polizia locale di Trento.

Padova, i dati dei reati in crescita sono quelli relativi ai minori. Si abbassa nel contempo anche l’età in cui li commettono. Il bilancio annuale sull’attività a Padova della Polizia di Stato, tracciato dal questore Marco Odorisio che sovrintende a 1.300 agenti, lo rivela. Un bacino di 920 mila abitanti, di cui 108 mila stranieri residenti. Si aggiungono 80 mila studenti e i 36 mila passaggi al giorno in stazione, la zona rossa, che sotto le feste raddoppiano. Numeri che portano la città al 14esimo posto tra i capoluoghi italiani. Digos, anticrimine, squadra mobile, ma anche ufficio immigrazione e passaporti, tante le attività. Nel 2025 sono state oltre 105 mila le persone controllate, 369 gli arresti.I minorenni sono passati da 19 a 24, in un anno. Italiani, soprattutto. Cinque gli stranieri, anche minori non accompagnati

Udine, un uomo di 54 anni di origini cinesi ha perso la vita a Premariacco lunedì pomeriggio. Era alla guida di una moto che si è scontrata frontalmente con una vettura condotta da una giovane di 22 anni, rimasta illesa. L’incidente si è verificato poco prima delle 16.30 in prossimità della rotonda con l’incrocio tra la provinciale 48 e la regionale 356. Devastante l’impatto, il motociclista è morto sul colpo.