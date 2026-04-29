Travolta da un camion a Bolzano, morta ciclista

Incidente mercoledì mattina in via Vittorio Veneto

Bolzano – Incidente mortale mercoledì mattina in via Vittorio Veneto a Bolzano, dove una donna in sella alla sua bici e stata travolta da un camion in transito. L’incidente si è verificato poco dopo le ore 8 all’altezza del civico 12. Finita sotto il mezzo pesante, è da subito apparsa in condizioni disperate. La donna è A. K, una 47enne di origine straniera residente in centro a Bolzano. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 112 che hanno subito tentato una rianimazione sul posto dopo averla estratta, ma senza esito.

Sul posto per i rilievi e per ascoltare i numerosi testimoni oculari che hanno assistito all’incidente la polizia locale. Pesanti le ripercussioni sul traffico dei pendolari, reso già intenso dalla giornata piovosa; a complicare la situazione anche un tamponamento tra due auto (fortunatamente senza feriti) nella galleria del Virgolo.