Travolse e uccise una famiglia con l’auto, investita è grave in ospedale

La misura di sicurezza, non prevedeva autonomia di uscita o spostamento. Le telecamere l’avrebbero ripresa mentre superava la siepe e scavalcava la recinzione. Subito l’allarme, ma non in tempo. Ora si indaga, anche su una fuga, mai temuta dagli operatori che la seguivano. Un percorso riabilitativo complesso il suo, anche perchè parlava solo tedesco.

NordEst – E’ stata investita da un’auto ed è ricoverata in gravi condizioni a Verona Angelica Hutter, 36 anni, la cittadina tedesca che due anni fa, nel luglio 2023, travolse e uccise con la sua vettura tre persone, tra cui un piccolo di due anni, a Santo Stefano di Cadore (Belluno). La donna – riporta la stampa locale – è ricoverata da domenica in prognosi riservata nella Terapia intensiva neurochirurgica del Polo Confortini dell’ospedale Borgo Trento di Verona. L’incidente è avvenuto a Ronco all’Adige, dove la donna era ospitata in una struttura sanitaria riabilitativa per autori di reati con disturbi psichici. Ad investirla un’automobile condotta da un 77enne veronese.

Non è chiaro perché la donna si trovasse all’esterno della casa. Hutter patteggiò la pena di 4 anni e 8 mesi, con la detenzione in struttura protetta. Nel luglio 2023 travolse e uccise il piccolo Mattia Antonello, di quasi due anni, suo padre Marco, 47enne, e la nonna materna Maria Grazia Zuin di 67 anni, residenti a Favaro Veneto (Venezia). Il servizio TGR Veneto.