Trattore cade sulla linea del Brennero e viene investito da un treno

Tragedia sfiorata venerdì sul versante austriaco del valico, grave l’agricoltore

Brennero (Bolzano) – Tragedia sfiorata ieri pomeriggio per l’incidente che si è verificato a Patsch, sul versante austriaco del valico del Brennero, dove un 40enne è precipitato con il suo trattore sulla linea ferroviaria, mentre era impegnato in lavori boschivi. Il mezzo ha compiuto un volo di circa 100 metri finendo sulle rotaie, proprio mentre sopraggiungeva un Railjet, diretto a Innsbruck. L’impatto tra treno a lunga percorrenza delle ferrovie austriache Oebb e il trattore è stato inevitabile.

L’agricoltore è stato sbalzato fuori dalla cabina, riportando ferite gravissime. Nonostante la collisione, il treno non è deragliato e nessuno tra i passeggeri e il personale di bordo è rimasto ferito. A dare l’allarme è stata la moglie della vittima, allertata dal figlio 15enne che aveva assistito all’incidente. Il ferito è stato recuperato con il verricello da un elicottero di soccorso e trasportato d’urgenza alla clinica universitaria di Innsbruck, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La linea ferroviaria del Brennero è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per circa un’ora e mezza.



In breve

LIte e investimento a Lavis. L’ennesima lite tra vicini è degenerata: uno dei due, un 70enne, ha deciso di prendere l’auto ed investire il rivale, 40enne. Questioni di paese, beghe che andavano avanti da tempo tra famiglie vicine di casa. Il fatto è avvenuto in via Bristol, in pieno centro storico venerdì pomeriggio. L’uomo investito si è rotto la gamba mentre il suo aggressore è immediatamente andato in caserma dai carabinieri per costituirsi. E’ stato denunciato a piede libero mentre i militari indagano per ricostruire i motivi dell’acredine.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bolzano hanno arrestato un giovane italiano residente nel centro cittadino, trovato in possesso di 68 grammi di cocaina e di oltre 4.000 euro in banconote contraffatte. L’operazione è scattata dopo giorni di appostamenti in una zona residenziale del capoluogo, dove i militari stavano monitorando i movimenti del ragazzo. L’intervento è stato deciso a seguito di un incontro sospetto tra il giovane e alcuni coetanei.