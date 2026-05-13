Trasporti, sciopero nazionale domenica 17 e lunedì 18 maggio

Possibili disagi sulla rete ferroviaria. Le fasce garantite

NordEst – Dalle ore 21:00 di domenica 17 maggio alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio 2026, la circolazione ferroviaria potrà subire cancellazioni o variazioni a causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com , per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it . L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

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