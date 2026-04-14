Nuotatori primierotti in trasferta a Predazzo

Riconfermate le ottime prestazioni in vasca dei giovani sportivi, in costante miglioramento. Attesa per l’ultimo impegno in calendario, questa volta nella piscina di casa, domenica 26 aprile 2026, ultima chance per le qualificazioni alle nazionali

Predazzo/Primiero (Trento) – Si è svolta domenica 12 aprile, nella piscina di Predazzo, la sesta giornata di competizioni per le squadre del Trentino alla conquista del campionato provinciale di nuoto. Non sono mancati i risultati per la squadra di “Sport e Tempo Libero”, che ha portato a casa, tra le altre, un buon numero di medaglie d’argento.

I risultati per i nuotatori di casa:

– Secondo posto per Noemi Cosner (es. C) nei 25 metri rana;

– secondo posto per Anna Bancher (es. A) nei 100 metri rana;

– terzo gradino per Sara Gadenz (es. A) nei 50 metri dorso;

– medaglia d’argento per Emma Novelli (Jun) nei 100 metri rana;

– doppio secondo posto per Nicola Tomasello (Jun) nei 100 metri rana e nei 50 metri dorso;

– sul podio anche Piero Longo, anche lui in doppietta sia nei 100 metri rana che nei 50 metri dorso.

Attesa per la gara di casa

Una giornata, piena di soddisfazioni, sia per gli atleti locali, in costante miglioramento dall’nizio della stagione, sia per gli allenatori Michelle e Fabio, ma anche per le tante famiglie presenti, che hanno potuto vedere da vicino tutto l’impegno messo in “vasca” dai ragazzi. Una tappa in meno, prima delle imminenti competizioni nazionali di Lignano Sabbiadoro previste dal 3 al 7 giugno 2026. Ora lo sguardo della squadra è rivolto verso l’ultimo impegno in calendario, questa volta nella piscina di casa. L’appuntamento per la Piscina di Primiero è per domenica 26 aprile 2026, ultima chance per le qualificazioni alle nazionali.