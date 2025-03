Transacqua, “Piazza San Marco non si tocca”: l’ex Sindaco e Consigliere Marino Simoni lancia la petizione

Posted on

In sintesi: +19,5% del fatturato, lavoro +3,4%. Preoccupazione per i rincari di energia e carburanti Trento – Il 2021 è stato un anno eccezionale sul piano dei risultati economici. Il fatturato complessivo non solo ha recuperato la contrazione del 2020, ma ha addirittura migliorato sensibilmente i valori del periodo pre-pandemia. Considerando i dettagli del quarto […]