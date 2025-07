Uscita di strada autonoma intorno all’una di notte. Avrebbe compiuto 35 anni fra due giorni

Il grave incidente è avvenuto attorno all’una di notte di venerdì, lungo la statale 45bis, subito dopo il bivio per Sardagna, è costato la vita a un motociclista

Trento – Lorenzo Leonardelli, 35enne di Cadine – ha perso autonomamente il controllo della moto e si è schiantato contro la parete rocciosa che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti e i soccorsi, che hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, ma non c’è stato nulla da fare. Grande il cordoglio di Trentino Sviluppo dove Lorenzo, avvocato, lavorava nell’area Legale e privacy.

Il ricordo dei colleghi

“In questo momento tragico, tutta l’Azienda testimonia alla famiglia di Lorenzo la più commossa e sincera vicinanza, ricordandolo per il valore professionale e umano che ha saputo rappresentare in questi anni in ogni suo giorno di lavoro. Mancherà tanto a tutti noi. Cercheremo di ricordarlo proseguendo i progetti su cui stava lavorando con la stessa dedizione e passione che sapeva metterci lui”. Così, in una nota, Giuseppe Consoli, presidente di Trentino Sviluppo, ricorda Lorenzo Leonardelli, morto in un tragico incidente in moto sulla Gardesana. Leonardelli, che avrebbe compiuto 35 anni il prossimo 13 luglio, era entrato a far parte di Trentino Sviluppo nel settembre 2020, all’interno dell’area Legale.

Ha collaborato con la Direzione per tutte le principali operazioni immobiliari, finanziarie e relative alle partecipazioni, sapendo unire ad una grande professionalità e competenza una dedizione e un’ironia che lo hanno presto fatto diventare un elemento prezioso della squadra. Per Trentino Sviluppo e per Trentino Marketing – ricordano le colleghe ed i colleghi – era “una persona di riferimento, anche per il suo ruolo nel Circolo ricreativo aziendale, dove ha sempre dimostrato una grande capacità di coinvolgere tutti nello stare insieme, contribuendo a creare un clima sereno e positivo, organizzando occasioni di svago e di divertimento per le colleghe e i colleghi”.