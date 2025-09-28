Pederobba, scontro auto-moto sulla Feltrina: muore 28enne di Thiene, grave una 22enne

L’incidente nel pomeriggio di domenica. Illesa la conducente dell’auto. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri

NordEst – Tragedia nel pomeriggio di domenica a Pederobba, lungo la strada Feltrina. La vittima è un giovane 28enne di Thiene (Vicenza). Ha perso la vita in un incidente tra un’auto e una moto. Con lui viaggiava una giovane amica, rimasta seriamente ferita e trasportata in elicottero all’ospedale di Treviso.

Illesa la donna al volante della vettura. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al motociclista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, che hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, insieme al personale sanitario del Suem 118 e ai carabinieri di Cornuda per i rilievi.

