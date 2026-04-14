Motociclista 62enne trevigiano muore andando al lavoro

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7.50 di martedì 14 aprile nel territorio di Borgo Valbelluna, in corso gli accertamenti sulla dinamica

NordEst – Tragico incidente martedì mattina prima delle 8 per un motociclista di 62 anni, originario del Trevigiano, che ha perso la vita nel comune di Borgo Valbelluna, lungo la provinciale 1 a Marziai. Sul posto è intervenuta in codice rosso l’ambulanza da Feltre ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In azione anche vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.