Fra Giustino e Pinzolo: fatale l’impatto contro la roccia a bordo strada

Gravissimo incidente martedì sera in Trentino

Trento – Tragico incidente in moto, martedì sera a Pinzolo. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la roccia: fatale l’impatto. Nonostante l’arrivo dei soccorsi in elicottero per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Pinzolo e di Giustino-Massimeno, i sanitari e i carabinieri. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente.