Tragico schianto in moto a Segonzano: una vittima. A Villazzano, centauro contro due auto: è grave

Sabato tragico sulle strade trentine. Dopo l’incidente in bici altri due gravi emergenze. Molti i soccorsi del 118 in tutta la provincia

Trento – A Gresta di Segonzano nel pomeriggio di sabato 6 settembre, due persone a bordo di una motocicletta stavano percorrendo la provinciale 71 in direzione di Sover quando per cause ancora da chiarire la persona alla guida ha perso il controllo del mezzo.

La caduta è avvenuta dopo uno stretto tornante. Entrambi i centauri (un uomo e una donna) sono stati sbalzati nella rampa sottostante la strada. Per la donna, una trentina, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Gravissimo anche l’uomo trasferito al Santa Chiara di Trento. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari della zona. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Cavalese.

Grave incidente a Villazzano

Altro incidente stradale nel pomeriggio di sabato 6 settembre a San Rocco di Villazzano. Un motociclista di 44 anni è finito contro un’auto compiendo un volo di vari metri. Ha riportato numerosi traumi ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nell’incidente è stata coinvolta anche una seconda automobile, colpita dalla motocicletta dopo il primo urto. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Trento, i vigili del fuoco volontari di Villazzano, Povo e i permanenti di Trento, oltre ai sanitari.

In breve

A Molveno, un motociclista è precipitato per circa 10 metri sotto il livello stradale ed è stato recuperato dai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Molveno e il Soccorso Alpino. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Trento.

A Levico, un uomo di 67 anni è rimasto ferito in modo non grave in un incidente con uscita autonoma di strada verificatosi sulla SS47. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Levico Terme, il personale del 118 e i carabinieri di Caldonazzo per i rilievi del caso.