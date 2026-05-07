Schianto con il furgone a Calliano, morto un 32enne

Khalid Moukolis ha perso il controllo del mezzo che è finito prima sullo spartitraffico e poi contro un muro. Il mezzo – che risulta essere stato rubato nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio nella zona di Mezzolombardo – aveva già tamponato un altro veicolo

Calliano (Trento) – Nell’incidente ha perso la vita lungo la statale 12, Khalid Moukolis, 32 anni di Trento. Il giovane poco dopo le 20 stava guidando in direzione nord quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del minivan che stava guidando. Il mezzo ha centrato lo spartitraffico e si è schiantato poi contro il muro di un’abitazione.

Khalid Moukolis è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso prestati prima da dei passanti e poi dai sanitari. Sul posto i vigili del fuoco di Calliano e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.