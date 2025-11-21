Incidente mortale a Feltre: comunità di Primiero in lutto

Per Luca Bonat, 40 anni, maestro di sci sia a Primiero che nella zona del passo di Croce D’Aune, maestro anche di tennis e gestore con la madre dell’Hotel Al Ponte di Primiero, non c’è stato nulla da fare

NordEst – Gravissimo incidente venerdì pomeriggio a Feltre, tra un’auto e un bus, in zona Peschiera. Il conducente della vettura, Luca Bonat, è morto dopo il ricovero all’ospedale Santa Maria del Prato.

Lo schianto è avvenuto verso le 14.30, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, all’altezza del macello di Feltre. Per cause ancora da chiarire, la Volkswagen Golf che guidava il primierotto, è entrata in collisione con il bus e ad avere la peggio è stato Luca Bonat. Soccorso dall’ambulanza del 118 e dall’elicottero Falco, in condizioni molto gravi, è deceduto poco dopo. Ferito in maniera lieve il figlio di due anni, che era seduto nella parte posteriore del mezzo, curato dai sanitari.

Intervento in zona, della Polizia locale e dei carabinieri della Compagnia di Feltre, che stanno ricostruendo la dinamica. La strada è stata chiusa al traffico fino alla rimozione dei veicoli.

Grande dolore a Primiero, dove il giovane e la sua famiglia sono molto conosciuti. Luca Bonat, 40 anni, era maestro di sci sia a Primiero che nella zona del passo di Croce D’Aune, maestro anche di tennis e gestore con la madre dell’Hotel Al Ponte di Primiero.