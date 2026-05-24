A Borgo, ciclista investito mentre attraversa la strada, muore in ospedale

La vittima è Roberto Forzini, travolto sotto gli occhi della moglie. L’uomo, 65 enne del posto è morto dopo essere stato investito

I primi soccorsi (vvf Borgo)

Borgo Valsugana (Trento) – Saranno i Carabinieri di Borgo Valsugana a fare luce sulla dinamica del tragico incidente che, nel tardo pomeriggio di domenica, ha strappato la vita ad un uomo di 65 anni. Il ciclista che pedalava in compagnia della moglie, stava attraversando sulle strisce pedonali al bivio tra Borgo e Roncegno, in corrispondenza di un semaforo a chiamata, quando è stato travolto da un’automobile.

Dalle prime ricostruzioni, il semaforo segnava verde per i pedoni al momento dell’impatto. Soccorso tempestivamente sul posto e rianimato più volte, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove si è spento alcune ore più tardi. La moglie, presente al momento dell’incidente, è rimasta illesa ma si trova in stato di shock. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Borgo Valsugana, il personale sanitario e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.

In breve

Santuario della Madonna della Corona, cade nel bosco: soccorso nella notte un 60enne trentino. L’uomo stava scendendo dal celebre santuario sopra la Val d’Adige quando ha perso l’orientamento. Trovato nel bosco dopo una caduta di circa 30 metri, è stato portato all’ospedale di Trento.

Malore sulla ferrata Val del Rì: donna recuperata e portata al Santa Chiara. Intervento domenica 25 maggio, sopra Mezzolombardo, lungo il percorso attrezzato della Val del Rì. Una donna del 1962 è stata raggiunta dai soccorritori nella forra e trasferita in ospedale dopo le prime cure.