Alemagna: muore centauro, coinvolte anche tre automobili

Incidente mortale giovedì pomeriggio alle 13:50 sulla statale 51 Alemagna. A perdere la vita un motociclista di poco più di trent’anni, a causa di uno scontro che ha coinvolto anche tre automobili.

NordEst – L’incidente si è verificato in località Pian di Vedoia, nel comune Ponte di Ponte nelle Alpi (Belluno). Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente e l’area interessata. Con loro anche i carabinieri e la polizia, per effettuare i rilievi necessari a chiarire causa e dinamica dell’incidente e gestire la viabilità. La statale è stata chiusa temporaneamente al traffico all’altezza del km 42,700. I mezzi in uscita dall’autostrada A27 a Ponte nelle Alpi sono stati deviati in direzione Belluno.