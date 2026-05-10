Tragico incidente in Alto Adige: morta 29enne. Due soccorsi in montagna e molti incidenti in Trentino

Una vittima in Val d’Ultimo e molti incidenti in Trentino

Trento/Bolzano – Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica in Val d’Ultimo, in Alto Adige, dove un’auto è precipitata per circa 200 metri in un dirupo. A Pracupola, nei pressi della chiesetta di San Maurizio, durante la notte, un’auto è uscita di strada finendo in un burrone. Ha perso la vita Anna Seebacher, 29 anni. Altre due persone leggermente ferite. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo la corsa nella scarpata sottostante, dove l’auto si è schiantata contro alcuni alberi. Oltre alla conducente, nell’abitacolo erano presenti il marito e un parente di 17 anni. I due passeggeri avrebbero riportato solo ferite lievi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco della zona e le forze dell’ordine per i rilievi di rito e il recupero del mezzo.

E’ stato portato in elicottero, in gravi condizioni, all’ospedale di Bolzano l’agricoltore di 46 anni coinvolto in un incidente con il trattore a Scena. Stava lavorando in un prato, vicino alla stazione a valle della funivia Taser quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e ha urtato un muretto. Il trattore si è ribaltato, finendo nel pendio sottostante. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e le squadre del soccorso medico, che hanno prestato le prime cure: hanno dovuto intubare il 46enne prima di poterlo trasferire in ospedale con il Pelikan 1.

Un base jumper di 29 anni si è gravemente ferito in un incidente poco prima di mezzogiorno di domenica 10 maggio sul monte Brento in località Gaggiolo di Dro. L’uomo in fase di atterraggio ha perso il controllo della vela. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino insieme all’elicottero sanitario che ha trasportato il ferito all’ospedale Santa Chiara. Intervento di soccorso anche a Brentonico, dove un escursioniusta 41enne è rimasto ferito.

Verso le 17.30 di domenica 10 maggio, lungo la strada statale 421 poco prima del centro abitato di Andalo, un motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra. Soccorso dai sanitari di zona è stato oi trasferito a Trento al Santa Chiara.

Incidente stradale anche a Pieve Tesino, dove un 89enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Borgo. Infine domenica in tarda mattinata, la Centrale di Trentino emergenza segnala un soccorso in codice giallo – non grave – per due giovani di 16 e 17 anni caduti in moto nella zona di Canal San Bovo. Dopo le prime cure sul posto, sono stati trasferiti al pronto soccorso di Feltre per le cure del caso.

In breve

Manovra di esercitazione interforze sul Monte Finonchio. Presenti, oltre al Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, i Vigili del Fuoco volontari, gli Psicologi per i Popoli, la Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe e il Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento. Nella giornata di ieri, sabato 9 maggio 2026, sessanta operatori di Protezione civile del Basso Trentino sono stati impegnati in una manovra di esercitazione interforze che ha coinvolto personale appartenente al Soccorso Alpino e Speleologico Trentino (presente con le stazioni Altipiani, Vallagarina, Ala, Riva del Garda e Val di Ledro, il Gruppo Tecnico di Ricerca e un’unità cinofila), i Vigili del Fuoco volontari di Calliano, Volano, Besenello, Folgaria e Rovereto, gli Psicologi per i Popoli, due unità della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe ODV e il Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento. Lo scenario messo a punto riguardava la ricerca di due persone disperse da un giorno.