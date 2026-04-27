Debiasi era il comandante dei vigili del fuoco di Meano

Intervento dell’elisoccorso lunedì in mattinata. Troppo gravi le ferite riportate. Il giovane era Martino Debiasi il comandante dei vigili del fuoco volontari: lascia moglie e figlio di 10 mesi

In aggiornamento

Meano (Trento) – Gravissimo incidente lunedì mattina nelle campagne di Meano, a Trento. Martino Debiasi, 30 anni, coltivatore e vigile del fuoco, è rimasto schiacciato sotto il trattore che stava guidando. Il mezzo si è ribaltato per cause da accertare. Nonostante i soccorsi immediati con l’elicottero, per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto a Meano, sobborgo di Trento, in località Camparta bassa. Il 29enne stava lavorando nel maso di famiglia. Era il comandante dei vigili del fuoco volontari di Meano ed era molto attivo nella comunità. Lascia la moglie e un figlio di 10 mesi.

La comunità è sconvolta dalla tragica notizia giunta nella tarda mattinata. Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli ha espresso il suo cordoglio durante la conferenza stampa di giunta tenutasi in Comune ricordando il giovane: “Martino è stato un comandante di poche parole ma grandissima intelligenza – ha detto Ianeselli – La sua forza? Esserci sempre per la comunità”.

In breve

Altro grave lutto nel mondo dei vigili del fuoco: Orlando Piffer muore durante un’uscita in bicicletta. Stroncato da un malore durante un’uscita in bicicletta a Merano, il sessantunenne di Cimone era titolare dell’azienda di Covelo specializzata nell’allestimento dei mezzi antincendio.