Il 46enne di Ziano di Fiemme stava praticando scialpinismo in solitaria. L’intervento del soccorso ai laghetti di Bombasel

La valanga ha travolto lo scialpinista di 46 anni, residente a Ziano di Fiemme

Werner Degiampietro era un grande appassionato di montagna (ph social)

Ziano di Fiemme (Trento) – Werner Degianpietro, poliziotto del soccorso piste, è stato individuato sotto la neve, semisepolto dal manto nevoso. I soccorritori lo hanno estratto a quota 2.370 metri sul versante nord del Castel di Bombasel. E’ rimasto vittima di uno spontaneo distaccamento di neve dovuto probabilmente allo sbalzo termico di questi giorni. Il bollettino valanghe segnalava grado 2. L’allarme era scattato intorno alle 10 da parte dei colleghi del Soccorso piste della Polizia di Stato. Degiampietro li aveva avvisati che sarebbe andato a compiere una scialpinistica in quella zona e non avendolo visto presentarsi sul posto di lavoro, hanno intuito che qualcosa poteva essere accaduto.

La salma di Werner Degianpietro è stata individuata dall’elicottero. I soccorritori sbarcati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello scialpinista. Ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione, la salma è stata elitrasportata a valle. Sul posto oltre gli operatori del Soccorso alpino anche i carabinieri.