Venticinque in totale le persone coinvolte dal distacco sulla Zunderspitze (Cima d’Incendio) a 2.445 metri

Molto pesante il bilancio della valanga che poco prima di mezzogiorno si è abbattuta nella zona della Zunderspitze, a 2.445 metri di quota, in Val Ridanna nel comune di Racines

Bolzano – Sono in totale sono 25 le persone coinvolte (tra sfiorate e travolte dalla massa nevosa), che appartenevano a diverse comitive. Due i morti e cinque i feriti, tre dei quali in gravi condizioni. I soccorsi sono stati imponenti: sei gli elicotteri in volo (i tre Pelikan, l’Aiut Alpin, un velivolo della Guardia di finanza e un elicottero da Innsbruck). Tutti gli scialpinisti travolti sarebbero equipaggiati con un dispositivo sonoro per la localizzazione.

Sul posto un’ottantina di soccorritori tra Soccorso alpino del CAI e Bergrettungsdienst, con il supporto di unità cinofile, Guardia di finanza, personale della Croce Bianca e medico d’urgenza. Sono stati preallertati diversi ospedali altoatesini per tenere letti liberi per i feriti.