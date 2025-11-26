Ciclista muore investito da un’auto a Ponte nelle Alpi

Un uomo, residente a Belluno, che stava procedendo a lato della carreggiata principale con la sua bicicletta, è stato investito da una macchina all’altezza dell’uscita dell’autostrada a Cadola

NordEst – Grave incidente mercoledì mel Bellunese. Un uomo, residente a Belluno, che stava procedendo a lato della carreggiata principale con la sua bicicletta, è stato investito da una macchina all’altezza dell’uscita dell’autostrada a Cadola ed ha perso la vita. Sul posto è subito intervenuto il Suem che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. È successo attorno alle 14.30 lungo la statale 51 di Alemagna, all’altezza dello svincolo con l’autostrada A27. Non è chiara la dinamica dell’incidente, sul quale sono in corso gli accertamenti del caso.