Accertamenti in corso a Trento: non si esclude un possibile malore

Alcuni passanti hanno notato il corpo a terra e hanno dato l’allarme. Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco, ma per la 76enne non c’è stato nulla da fare

Trento – Tragedia a Trento, poco dopo le 18 di venerdì, all’incrocio tra corso Buonarroti e via Fratelli Fontana: una donna è stata ritrovata senza vita a bordo strada, indagini in corso. La donna di 76 anni, è stata ritrovata a terra senza vita nei pressi delle strisce pedonali. Non sono chiare le cause del decesso, se causato da un incidente o da un possibile malore. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto con i sanitari del 118, ambulanza e automedica, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno isolato l’area. Nonostante il tentativo di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti del caso. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili, anche attraverso le telecamere della zona, per ricostruire con precisione quanto successo.

In breve

Trento, alla Portèla sospesa la licenza a due bar. Il provvedimento vale per 10 e 30 giorni ed è motivato dal fatto che i due locali sarebbero stati luogo di ritrovo di varie persone con precedenti penali per spaccio di droga, anche per episodi di violenza.