Tragica escursione sul Grappa: escursionista veneto scivola per 250 metri e muore

La vittima è Paolo Pagan, 67 anni di Chioggia: stava raggiungendo il Bivacco Murelon con cinque amici, quando è ruzzolato per 250 metri. Altre due persone sono state tratte in salvo dai soccorritori

NordEst – Un escursionista veneto, Paolo Pagan (ex dipendente Actv) è morto martedì sul massiccio del Grappa dopo essere scivolato su un sentiero innevato ed essere precipitato in un canale per 250 metri, nei pressi del Bivacco Murelon Scopel (1.483 metri). Altri due dei cinque compagni sono rimasti feriti: uno nel tentativo di raggiungere l’amico caduto, un altro scivolato più avanti per un centinaio di metri riportando escoriazioni al volto. Il gruppo di sei era partito dal Rifugio Bassano quando, a 200 metri dalla meta (il bivacco Murelon Scopel), uno ha perso l’equilibrio.

L’elicottero Falco 2, decollato da Belluno, ha raggiunto il luogo dell’incidente: il personale sanitario calato nel canale ha potuto solo constatare il decesso. I due feriti sono stati recuperati e affidati al personale del Suem di Pieve del Grappa al Rifugio Bassano. Anche due degli escursionisti rimasti sul sentiero sono stati trasportati a valle dall’elicottero; un terzo è rientrato autonomamente.

In breve

Sedico, la bancaria travolta da un’auto è in gravi condizioni: comunità in ansia. Katia Moret, 52 anni, è stata travolta da un’auto durante una passeggiata in via Boscon, illeso il marito che l’accompagnava. Sono ore di ansia per la giovane donna, ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Bimbo di tre anni si sente male, morto durante il trasporto in ospedale. Un bambino di tre anni si è sentito male ed è morto martedì durante il trasporto in ospedale. La famiglia aveva avvertito il 118 con una telefonata d’urgenza, perché accusava malessere e andava peggiorando al passare delle ore. I medici sono intervenuti nella casa a Cavallino Treporti (Venezia) e lo hanno trasferito verso l’ospedale di Jesolo. Era stato allertato anche l’elicottero del Suem. Ancor prima di consegnare il bimbo ai medici per una valutazione delle condizioni e tentare un intervento al Pronto soccorso, gli operatori sanitari del 118 hanno constatato che non ce l’aveva fatta. Si indaga sulle cause.