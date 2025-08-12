Tragico epilogo dell’azione di ricerca avviata ieri sera dopo le 20 quando il soccorso alpino è stato allertato per cercare i due dispersi

A dare l’allarme sono stati i famigliari preoccupati. Sul posto il Soccorso alpino della val Passiria, il Sagf della Finanza e la Sezione aerea della Guardia di Finanza.

NordEst – Due escursionisti di San Martino, Karl Josef Ilmer, classe ’58, e Martin Gufler, classe 2000, – padre e figlio – sono stati trovati morti nella notte dopo una caduta lungo un sentiero a quota 2.600 metri, nella zona di Plan. I due erano usciti per un’escursione in mattinata, sul monte Principe. Nel pomeriggio i familiari avevano provato a contattarli, ma senza successo. Intorno alle 20 sono scattate le ricerche da parte del soccorso alpino: intorno alle 2 di notte sono stati poi trovati entrambi ormai privi di vita. Non è ancora chiaro cosa esattamente sia successo. Ilmer era in pensione da alcuni anni, mentre il ragazzo lavorava in una falegnameria in valle. Sul posto anche i carabinieri.

In breve

In Trentino, sono in corso le ricerche di un 68enne, residente a Nanno, del quale non si hanno notizie da lunedì sera. L’uomo era uscito di casa per una passeggiata poco dopo pranzo, ma non aveva fatto rientro per un appuntamento stabilito precedentemente alle 18 di lunedì 11 agosto. Contattato più volte al telefono, fino a quando aveva risposto intorno alle 20:30, non riuscendo però a dire dove si trovava; successivamente il telefono si è scaricato. Non ha fatto ritorno per l’intera nottata. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco prima delle 20:30.

In Veneto, individuato e recuperato alle ore 2:45 di martedì dai sommozzatori il corpo privo di vita del bambino di 6 anni disperso da lunedì nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti. Il piccolo era adagiato sul fondale sabbioso, vicino a un frangiflutti a due metri di profondità. Il ritrovamento è stato effettuato grazie alla strumentazione Sonar in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza.