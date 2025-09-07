Cade dal Gran Zebrù, morto un alpinista tedesco

A dare l’allarme il suo compagno di escursione, in stato di choc ma illeso

Bolzano – Incidente mortale in montagna domenica mattina nel gruppo dell’Ortles-Cevedale. Un alpinista trentunenne di Monaco di Baviera è precipitato mentre scendeva lungo il Gran Zebrù, a circa 3.500 metri di quota. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto lungo le rocce per 200 metri circa.

Il corpo è stato trovato dall’elicottero di emergenza Pelikan 3 alla base di un ghiacciaio. A dare l’allarme il suo compagno di escursione, anche lui di Monaco di Baviera, che ha chiamato il 112 ed è stato portato in salvo a valle, in stato di shock ma illeso, dall’elisoccorso Pelikan 3. Intervenuti anche la Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino di Solda.