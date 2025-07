Muore dopo caduta in bici. Scontro auto-moto in Alto Adige. Nel Bellunese muore giovane atleta

Molti gravi incidenti mortali in questi giorni in tutto il NordEst

NordEst – Un uomo è morto dopo una caduta in bici nella zona di Vallelunga, in val Gardena, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto ieri sera e l’allarme è scattato perché il ciclista non è rientrato dopo l’uscita in bici. Il Soccorso alpino e l’elicottero dell’Aiut Alpin hanno battuto la zona fino a tarda notte, quando, verso l’1, è stato avvistato il corpo senza vita dell’uomo in un canalone.

Schianto in moto: muore 24enne di Brunico,

Mortale nella serata di martedì, intorno alle 19.30, sulla statale della Val Pusteria a Nove Case, nei pressi di Rasun Alterselva. A perdere la vita un motociclista altoatesino di 24 anni, Miro Schmid, che dopo alcuni sorpassi ha perso il controllo del mezzo all’altezza di una curva e si è scontrato con un’auto su cui viaggiava una coppia, un uomo di 68 anni e una donna di 47, di nazionalità arabo-saudita. Entrambi hanno riportato solo ferite lievi. La moto del giovane ha preso fuoco dopo l’impatto ed è finita contro un guardrail. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari, i Vigili del fuoco volontari di Valdaora di Sotto e i Carabinieri di San Candido.

Muore per una foto nel Bellunese

Dramma a Busche, nel Bellunese, nel primo pomeriggio di martedì 15 luglio. Una ragazza di 15 anni, Gaia De Gol, è morta e una coetanea è rimasta ferita in modo grave per il cedimento di un costone di roccia sul quale, assieme ad una terza amica della stessa età, erano salite per fare una foto. L’episodio è accaduto sul greto del fiume Piave, nella località frazione di Cesiomaggiore. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, le tre si sarebbero arrampicate su un pendio, che sarebbe poi franato. Una delle tre, caduta al suolo, sarebbe stata travolta da un grosso masso precipitato, morendo all’istante. Grave una delle due amiche, classe 2009, ricoverata in ospedale a Belluno. Illesa la terza ragazza. Sul posto hanno operato Suem 118 e carabinieri.

In breve

Un uomo alla guida di un autocarro è morto dopo che il suo mezzo è stato tamponato da un Tir. L’incidente è avvenuto questa notte sull’autostrada A4 tra i comuni di Pianiga (Venezia) e Vigonza (Padova), L’incidente si è verificato in un tratto in cui si erano formati dei rallentamenti, tutti segnalati, per la presenza di un cantiere notturno per lavori di manutenzione.

Un giovane di 23 anni residente a Pordenone è morto a Motta di Livenza (Treviso) dopo aver perso il controllo della sua automobile che si è schiantata contro una pianta a bordo strada, mentre cercava di sottrarsi ad un controllo dei carabinieri. Il conducente, solo a bordo, stava scappando dopo aver visto una pattuglia che gli aveva intimato l’alt. Giunti sul posto assieme ai soccorritori, i militari hanno recuperato vari panetti di hashish dispersi sull’asfalto.