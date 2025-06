Tragedia in Val Pusteria, precipita elicottero: muore un pilota tedesco

Uno dei due velivoli che volavano vicini, si è schiantato al suolo in località Santa Maria: vittima un cittadino tedesco. Atterraggio d’emergenza per il secondo velivolo

Uno dei due velivoli coinvolti (ph GdF)

Bolzano –Un elicottero ultraleggero è precipitato nei boschi vicino a Dobbiaco, in località Santa Maria, in alta val Pusteria. Nello schianto è deceduto il pilota: Uwe Werner, 59 anni, cittadino germanico. A quanto risulta, il velivolo stava viaggiando in coppia verso l’Italia con un altro elicottero ultraleggero. Per cause in corso di accertamento, uno dei due è precipitato al suolo. L’altro velivolo è riuscito invece a compiere un atteraggio di emergenza. Sul posto, oltre i sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con la Guardia di finanza.

In breve

Non ce l’ha fatta Raphael Patscheider, il 19enne di Resia ricoverato in rianimazione a Bolzano, dal 5 giugno scorso. Era rimasto gravemente ferito in seguito al grave incidente in Alta Venosta di un’auto contro un escavatore parcheggiato. Lo scontro frontale di notte, a San Valentino alla Muta, lungo la strada per Alsago.