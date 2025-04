Tragedia in Trentino: a Mezzolombardo, Bojan Panic ha ucciso il padre Simeun di 46 anni che stava aggredendo la moglie

Non c’erano state denunce di violenze familiari

Trento – È Bojan Panic, 19 anni, il giovane che nelle prime ore di questa mattina ha accoltellato il padre, Simeun Panic, 46 anni. Secondo una prima ricostruzione del Nucleo investigativo dei carabinieri di Trento, a scatenare il gesto del 19enne sarebbe stata l’aggressione del padre alla madre. La famiglia, di origine bosniaca, era arrivata in Italia da molti anni, quando il 19enne era ancora un bambino.

Vivevano da anni in Trentino

Prima di trasferirsi a Mezzolombardo vivevano a Lavis, in Trentino. All’Arma non risultano denunce per maltrattamenti. Il 19enne si trova ora in stato di arresto, mentre la madre deve essere sentita dai carabinieri. Sembrerebbe che il ragazzo sia intervenuto per difendere la propria madre che stava subendo un’aggressione da parte del marito. Il fatto è avvenuto nella casa della famiglia in via Frecce Tricolori. I carabinieri accorsi sul posto hanno trovato il corpo senza vita del padre, e il figlio che è rimasto in casa senza allontanarsi. Il ragazzo è stato arrestato nella flagranza del reato di omicidio. Sono in corso accertamenti a cura del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale coordinati dal pm di Trento per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Il dolore della comunità

“Deve essere una famiglia che vive qui da qualche anno, ma non li conoscevo. Ho ricevuto la notizia tra le 9.30 e le 10 di venerdì, da un giornalista e ho fatto un sopralluogo dove è successo il fatto, in via Frecce Tricolori, in una palazzina vicino al nostro teatro”. Lo ha riferito all’ANSA il sindaco di Mezzolombardo Michele Dalfovo, dopo l’omicidio avvenuto la scorsa notte. “Giustamente c’è il massimo riserbo”, conclude il sindaco.