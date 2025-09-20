Tragedia in quota fra Trentino e Bellunese: 36enne precipita e muore

A perdere la vita Riccardo De Anna, 36 anni, residente nel trevigiano, a Montebelluna. L’incidente sulle Torri di Neva, al confine tra il Bellunese e il Trentino. Il ricordo del Cai, di cui era stato tesserato: “Riccardo non era certo uno sprovveduto, era allenato, sapeva come comportarsi in montagna”. A Tarvisio, sul sentiero del lago con le scarpe a suola liscia, amiche precipitano per 60 metri: una è morta, l’altra è grave.

Riccardo De Anna, 36 anni di Montebelluna morto sulle Torri di Neva (fb)

NordEst – A perdere la vita è stato un alpinista 36enne di Montebelluna, Riccardo De Anna, precipitato per circa ottanta metri mentre affrontava la Via dei Pacifici alla Torre meridionale. L’allarme è scattato attorno alle 13.15, quando il compagno di cordata ha contattato la Centrale del Suem di Pieve di Cadore spiegando di non avere più notizie dell’amico, caduto poco sopra di lui. Subito è stata attivata anche la Centrale di Trento e fatto decollare l’elicottero del 118 “Falco”, con il supporto del Soccorso alpino di Feltre.

I soccorritori hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Con un verricello di 40 metri è stato recuperato per primo il compagno in sosta, che ha raccontato di aver visto l’amico precipitare e scomparire alla sua vista. Poco dopo, l’equipaggio ha individuato il corpo senza vita dell’alpinista, rimasto incastrato alla corda. La salma è stata recuperata e trasportata al campo base, quindi portata alla caserma dei Vigili del fuoco di Mezzano e affidata ai Carabinieri per le procedure di rito. Tre soccorritori del Soccorso alpino di Feltre, pronti a intervenire, non sono stati alla fine coinvolti poiché le operazioni sono state completate direttamente dall’elicottero.

In breve

A Tarvisio, sul sentiero del lago con le scarpe a suola liscia, amiche precipitano per 60 metri: una è morta, l’altra è grave. Una donna di 68 anni ha perso la vita sabato 20 settembre, dopo essere ruzzolata per 60 metri giù da un sentiero insieme ad un’amica. Alle 17.45 la Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del soccorso alpino, la guardia di finanza, l’ambulanza, l’elisoccorso regionale e i vigili del fuoco dopo chiamata al Nue112 che riferiva di una doppia caduta sulla sponda sud del Lago del Predil di due escursioniste, ruzzolate per sessanta metri, entrambe austriache.

Giornata movimentata anche per l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Sopra Anterselva un uomo è caduto da una via di arrampicata, precipitando in una zona impervia. Il rocciatore con un politrauma è stato elitrasportato all’ospedale di Brunico, non è in pericolo di vita. Un secondo intervento è stato portato a termine sopra Termeno. Un escursionista alle prese con la ferrata Monte Roen ha accusato problemi cardiaci. Recuperato grazie a un verricello di 90 metri è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano. Sul Piz Lavarella, in Badia, altro intervento dell’elicottero di stanza a Pontives per recuperare due escursionisti incrodati in parete.

Fino alle 5 di sabato mattina il Soccorso alpino di Auronzo e della Guardia di Finanza sono stati impegnati nel recupero di due alpinisti usciti fuori traccia al rientro dalla scalata dello Spigolo Dibona sulla Cima Grande di Lavaredo. È il secondo intervento di notte, due giorni di seguito, partito dopo allarmi lanciati a tarda ora, ormai buio, in ambienti aspri e impegnativi già alla luce del giorno

Mattia, funerali nel giorno del suo compleanno. Lunedì l’addio al bimbo di 7 anni travolto in bici ad Adria con la mamma, da un 70enne con la patente sospesa. L’intera comunità locale è in lutto per la grave perdita.