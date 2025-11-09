Il 57enne è scivolato sulla neve ed è precipitato in un canalone

Sondrio – Incidente mortale domenica 9 novembre sulle montagne delle alpi Retiche, in Valtellina. Un alpinista originario di Rovereto, Mauro Profaizer, 57 anni, da alcuni anni residente ad Ardenno (Sondrio), ha perso la vita dopo essere scivolato sul terreno viscido e insidioso per la neve.

L’uomo, di professione ingegnere in un’importante azienda della zona, è precipitato per 300 metri finendo in un canalone. L’incidente, secondo i primi accertamenti condotti dai militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio, è avvenuto nel pomeriggio di domenica a quota 2570 metri in territorio comunale di Berbenno di Valtellina. Per il recupero del corpo è intervenuto un elicottero di Elisondrio che ha operato con i finanzieri e i carabinieri di Ardenno. Il pm ha affidato i rilievi al personale del Soccorso alpino della guardia di finanza.