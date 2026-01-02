Crans Montana, sul posto gli Psicologi per i popoli del Trentino

Due operatori degli Psicologi per i popoli del Trentino si trovano in Svizzera da venerdì mattina per prestare assistenza alle famiglie coinvolte, dopo la tragedia avvenuta a Crans Montana, nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Tra i feriti anche una bellunese

Crans Montana (Svizzera) – Gli psicologi trentini sono intervenuti su attivazione del Dipartimento nazionale di Protezione civile, e sono i primi professionisti specializzati italiani giunti sul posto. Il loro intervento è rivolto in particolare al supporto psicologico di familiari, amici e conoscenti delle vittime, dei dispersi e dei feriti. Persone che, pur non essendo state direttamente coinvolte nell’evento, ne subiscono conseguenze emotive profonde.

La psicologia dell’emergenza si occupa infatti di fornire un sostegno immediato nelle situazioni critiche e traumatiche, aiutando le persone a gestire lo shock, il senso di smarrimento e il dolore che seguono eventi improvvisi e drammatici.

L’obiettivo è favorire la stabilizzazione emotiva nelle prime fasi dell’emergenza e accompagnare le persone nel delicato processo di elaborazione dell’accaduto, lavorando in stretto raccordo con le altre componenti del sistema di Protezione civile.

Crans-Montana, proprietario Le Constellation: “Tre controlli in 10 anni, tutto a norma”

(Adnkronos) Crans-Montana: 40 morti, oltre 100 feriti, 6 italiani dispersi. Proprietario Le Constellation: “Tre controlli in 10 anni, tutto a norma”. Procuratrice: “Incendio partito da candele su bottiglie di champagne. Se accertate responsabilità penali indagini per omicidio colposo”. Palazzo Chigi: “Al momento 13 italiani feriti, 6 dispersi”. Tajani: “Evidentemente qualcosa non ha funzionato negli impianti antincendio”.

Crans-Montana, parla il testimone: “Persone con la pelle bruciata e senza capelli. Sembrava l’inferno”. Stava festeggiando il capodanno a Crans-Montana con gli amici quando ha assistito al rogo: “Abbiamo visto persone uscire in condizioni inumane e poi tanti genitori che urlavano”.