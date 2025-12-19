L’incidente sarebbe stato causato dal malfunzionamento di una stufa

La vittima è la titolare dell’hotel Roen, Lydia Zischg, molto conosciuta nel settore dell’ospitalità. E’ morta a causa delle esalazioni di monossido

In aggiornamento

Ruffrè (Trento) – La vittima è la titolare dell’hotel Roen, Lydia Zischg, aveva 70 anni. Dal 1988 col marito (entrambi sono altoatesini) gestiva l’Hotel Roen. Sarebbe deceduta a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. A dare l’allarme nella mattina di venerdì 19 dicembre, è stato il marito. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto però per la donna non c’era più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe stato causato dal malfunzionamento di una stufa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Ruffré e di Cavareno. Verifiche in corso per risalire alle cause del tragico decesso.

In breve

E’ in pericolo di vita un bambino di quattro anni che ha rischiato di annegare nella nuova piscina di Curon in val Venosta. L’incidente, è accaduto lunedì scorso nella piscina ‘Curunes’, inaugurata solo poche settimane fa. Il bimbo è finito sott’acqua e dopo essere stato recuperato è stato rianimato sul posto. In gravi condizioni è stato portato dall’elisoccorso Pelikan 3 all’ospedale di Bolzano, dove è tuttora ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Indagano i Carabinieri e la Procura di Bolzano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il sindaco di Curon Franz Prieth esprime sul giornale vicinanza alla famiglia.