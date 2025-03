Tragedia a Riva del Garda: figlia uccide la madre 91enne e chiama i Carabinieri

La figlia, Francesca Rozza, 61enne, avrebbe chiamato le forze dell’ordine. “Ho ucciso mia madre”, ha riferito, erano le 5.45 del mattino. Secondo i primi accertamenti l’avrebbe fatto con un oggetto contundente ma sull’esatta dinamica stanno lavorando gli investigatori

Riva (Trento) – Una donna di 91 anni è stata trovata morta nella notte a Riva del Garda. Ad ucciderla, nel sonno, secondo le prime frammentarie ricostruzioni, sarebbe stata la figlia sessantenne. Gli accertamenti sono in corso e se ne stanno occupando i Carabinieri di Riva del Garda, che sono intervenuti in Via Grazia Deledda. A quanto pare si tratterebbe di un dramma maturato in ambito familiare: la donna accudiva la madre in casa e potrebbe aver risentito della difficile situazione.

Secondo l’avvocato difensore, Giovanni Guarini, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere. “Una vicenda pietosa” ha detto, annunciando per il pomeriggio l’udienza di convalida dell’arresto. Del caso è stata incaricata la procuratrice generale di Rovereto, Orietta Canova. Nell’appartamento sono arrivati anche scientifica e medico legale.