Tragedia a Pederobba, donna travolta e uccisa da un mezzo per la raccolta dei rifiuti

L’incidente mortale è avvenuto lunedì mattina in via Santa Margherita. In corso gli accertamenti

NordEst – Incidente mortale a Pederobba, in provincia di Treviso. Una donna di 86 anni ha perso la vita lunedì mattina, in via Santa Margherita, dopo essere stata travolta da un mezzo per la raccolta dei rifiuti. L’impatto non le ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pederobba, che stanno procedendo con i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e accertare eventuali responsabilità.

L’anziana, Agnese Guadagnin, che abita in zona, stava facendo una passeggiata. Il mezzo di Contarina dopo aver raccolto i rifiuti, stava tornando indietro in retromarcia. Per cause da accertare, la donna è stata travolta. Nonostante l’arrivo del personale medico, per l’86enne, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Pederobba che stanno ricostruendo l’accaduto. “A nome del CdA e della società esprimo il profondo cordoglio e sincera vicinanza ai familiari della vittima, condividendo il dolore della Comunità coinvolta”, ha dichiarato il presidente di Contarina, Giuliano Pavanetto.