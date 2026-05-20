Traffico di anabolizzanti nelle palestre del Rodigino, 8 denunce

Sequestro di farmaci e sostante illecite da parte della Guardia di Finanza di Rovigo, indagati in Veneto e in Trentino

NordEst – La guardia di Finanza di Rovigo ha scoperto un traffico di anabolizzanti nel mondo delle palestre che ha portato a 8 persone denunciate. I finanzieri hanno accertato che lo smistamento delle sostanze illecite partiva da una ditta di Villadose (Rovigo) specializzata nella rivendita di integratori sportivi, gestita da un personal trainer veneziano di 42 anni operante in varie palestre locali; da una palestra di fitness di Adria (Rovigo), gestita da un 55enne coach rodigino.

L’operazione è nata dal monitoraggio di alcune palestre di Rovigo, frequentate anche da “culturisti” appassionati di bodybuilding e ha portato all’individuazione a Villadose una prima base della distribuzione delle sostanze proibite presso un commerciante del luogo, che come personal trainer seguiva alcuni bodybuilder preparandoli sia dal punto di vista tecnico che farmacologico. I finanzieri hanno quindi perquisito il negozio, l’abitazione e altri locali in uso al personal trainer poi indagato anche per esercizio abusivo della professione di medico per aver fornito consulenze senza averne titolo. L’uomo si sarebbe avvalso di un complice, un trentino dii 56 anni, anch’esso denunciato. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovate 200 pasticche e 50 tra fiale e bustine di steroidi anabolizzanti, tutte di importazione illecita.

Successivamente è stata scoperta una seconda base in una palestra di fitness sita ad Adria il cui gestore è un coach rodigino che si riforniva dalla medesima filiera di approvvigionamento di sostanze dopanti utilizzata dal personal trainer operante a Villadose. Il coach è stato controllato al ritorno da Roma sequestrandogli diverse scatole di steroidi e anabolizzanti, compreso il nandrolone, per oltre 850 pasticche e 200 fiale che erano destinate a bodybuilder polesani. I contatti con la clientela, è emerso, venivano gestiti via WhatsApp per l’acquisto di farmaci pericolosi se utilizzati senza la supervisione di un medico quali l’oxandrolone, anabolizzante la cui assunzione, come evidenziato anche dall’ Humanitas “può alterare la capacità di coagulazione del sangue e influenzare la glicemia”, indurre “possibili disturbi del sonno, depressione, emorragie e battito cardiaco alterato”; il nandralone che secondo numerosi studi “può portare al cancro alla prostata o alla mammella” e lo stanozololo il cui uso prolungato può “avere effetti neurotossici significativi, compromettendo non solo la funzione cognitiva ma aumentando anche il rischio di neurodegenerazione”. Oltre ai “commercianti” sono stati denunciati anche 5 bodybuilder.

In breve

Bolzano, un giovane è stato arrestato in flagranza di reato a Bolzano dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, nell’ambito di controlli del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’operazione è scattata al termine di un’attività di osservazione e pedinamento. E’ stato notato in compagnia di un connazionale mentre incontrava un terzo ragazzo il quale, alla vista dei militari, è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri hanno bloccato il sospettato e, a seguito di una perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di un’ingente somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita, e di un quantitativo di hashish equivalente a circa 75 dosi. Le operazioni di ricerca sono state poi estese all’abitazione dell’indagato, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato 34 involucri di carta stagnola contenenti cocaina, per un quantitativo stimato di circa 160 dosi. Tutto lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.