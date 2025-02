Trafficanti in taxi con 1,5 kg di hashish, Polizia li arresta

Posted on

Quasi due ettari in meno in un solo anno per il ghiacciaio della Fradusta nelle Pale di San Martino, stessa sorte per il Travignolo. Lo confermano i rilevamenti più recenti della superficie della Fradusta, che ora si presenta divisa in tre tronconi: 5,38 ettari nel 2015 contro i 7,14 ettari del 2014 Nordest – Gli esperti confermano: […]