Droga in casa, un arresto in Valsugana

Operazione dei Carabinieri di Borgo Valsugana

Borgo Valsugana (Trento) – I Carabinieri hanno arrestato un cittadino italiano trentenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il sequestro di cinque panetti di hashish del peso complessivo di 530 grammi, nonché 110 grammi di marijuana e un grammo di cocaina, eseguito nella mattina di ieri dai militari della Compagnia di Borgo Valsugana.

Impegnati in un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni passanti, riguardanti un odore acre e pungente proveniente da un’abitazione del condominio dove risiedeva l’indagato, hanno concentrato i sospetti sul suo appartamento, effettuando una perquisizione domiciliare d’ iniziativa e rinvenendo, occultati in un cassetto, lo stupefacente e due bilancini elettronici di precisione.

La droga e i bilancini sono stati sequestrati ed il giovane, con precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo aver informato il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trento, la persona arrestata è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

In breve

Un’auto elettrica è andata a fuoco mentre era parcheggiata in un garage a Baselga del Bondone, frazione del comune di Trento. È successo all’alba di venerdì 5 settembre. Tre le persone momentaneamente evacuate. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Baselga del Bondone e Sopramonte e i permanenti di Trento con l’autoscala.

Un albergo ad Avelengo è stato evacuato temporaneamente la scorsa notte per il principio di incendio al quadro elettrico nei pressi della reception. A causa dell’intenso fumo gli ospiti sono stati invitati ad uscire dalla struttura. Una persona ha riportato ferite lievi. I danni sono limitati.

Bolzano un ex consulente bancario è sospettato di una truffa milionaria ai danni dei suoi facoltosi clienti. Secondo il quotidiano Alto Adige, il 60enne avrebbe sottratto 20 milioni di euro di investimenti e questa primavera, subito dopo il suo pensionamento, avrebbe fatto perdere le sue tracce.