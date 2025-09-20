Dopo Marco Paolini a San Martino di Castrozza e l’evento con Ana Carla Maza a Sagron Mis, domenica 21 settembre, c’è attesa per “Elio, Scilla Cristiano, Philharmonic Oboe Quartet – membri dei Berliner Philharmoniker” in Val Canali, martedì 23 settembre alle 12. Elio, leader delle indimenticate Storie Tese, richiama da sempre il grande pubblico. Tutti gli ultimi eventi ai Suoni 2025

Elio, leader delle indimenticate Storie Tese (ph isuonidelledolomiti)

Primiero (Trento) – L’evento in Val Canali richiamerà come ogni anno moltissime persone, nel cuore del Parco Paneveggio Pale. La proposta musicale, infatti, mette in gioco un nome notissimo della canzone (e non solo) italiana, Elio, leader delle indimenticate Storie Tese, nella doppia veste di narratore e baritono, un soprano di fama, Scilla Cristiano, e il Philharmonic Oboe Quartet, emanazione dei Berliner Philharmoniker, una tra le più prestigiose orchestre sinfoniche del mondo.

Il concerto previsto all’ombra delle Pale è una originale, brillante rilettura de Il Flauto Magico di Wolfgang Amadeus Mozart, basata sulla versione di Vivian Lamarque, con innesti dal libretto originale. Lo spettacolo, che ha riscosso ovunque un grande successo, consente di ascoltare anche alcune celebri arie, come quella del buffo uccellatore Papageno, accompagnate costantemente dalla musica, eseguita nella trascrizione di F.J. Rosinack, per oboe, violino, viola e violoncello.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà dalle ore 17.30, all’ Auditorium Intercomunale di Primiero. I biglietti per l’accesso gratuito in sala sono in distribuzione fino ad esaurimento posti dalle ore 15.30 presso la cassa del teatro.

Come arrivare in Val Canali

Da Tonadico a piedi lungo il sentiero Tonadico-Cimerlo, ore 1.20 di cammino, dislivello 300 metri, difficoltà T. Da Primiero in auto seguendo le indicazioni per la Val Canali (parcheggi fino a esaurimento) o con autobus gratuito dai parcheggi segnalati lungo la strada d’accesso da Primiero.

Musica inclusiva

Grazie ad una collaborazione con Remoove, questo concerto è accessibile a persone con disabilità motoria e sensoriale, garantendo un servizio dedicato di informazione e prenotazione e un supporto in loco per raggiungere il concerto – anche grazie a mezzi e bike inclusivi – e la possibilità, per le persone sorde, di utilizzare gli appositi gilet chiamati Haptic vest,che convertono i suoni in vibrazioni corpo­ree. I servizi di supporto e accompagnamento dal parcheggio alla location dell’evento e l’utilizzo degli Haptic Vest richiedono una prenotazione ai seguenti contatti: isuoniaccessibili@re-moove.it – Telefono 0464 076840 – Whatsapp 351 7181793.

