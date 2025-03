Torna la ‘WinteRace’ 2025: dalle Dolomiti all’Austria (ORARI)

L’evento si snoda lungo un percorso, in territorio italiano e austriaco, di 460 km in due tappe diurne

NordEst – Sono oltre 70 le vetture che faranno entusiasmare piloti e pubblico. L’evento prevede prove a rilevamento con pressostato che “ravviveranno” il fuoco della competizione ed esalteranno l’abilità di guida del pilota e di navigazione del co-pilota.

Il programma

La dodicesima edizione della WinteRace è riservata solo a 70 vetture fra storiche e Icon e si preannuncia con molte emozionanti novità. Durante la prima tappa è previsto il valico di Forcella Cibiana, del Passo Duran e dopo una sosta ad Agordo il passaggio per Gosaldo e il superamento del passo Cereda per raggiungere il Primiero con visita al Palazzo delle Miniere. Dopo le prove di Siror, a San Martino di Castrozza le auto verranno presentate al pubblico, prima della sosta a Malga Ces e il ritorno a Cortina d’Ampezzo lungo le strade che superano il passo Rolle, il Passo Valles, Falcade, il Lago di Alleghe e il Passo Giau. Un magico percorso per rivivere l’epopea del rally di San Martino di Castrozza.

La seconda tappa si svilupperà a cavallo delle strade italiane ed austriache con il transito dal Passo Tre Croci, del Lago di Misurina, la sosta in casa Loacker a Sillian e lungo la strada regionale che attraversa Obertilliach che dall’Osttirol va in Carinzia sino a Kötschach-Mauthen e quindi ritornare verso Lienz. Nella cittadina austrica si svolgerà la presentazione pubblica degli equipaggi ed il pranzo. Il rientro pomeridiano a Cortina d’Ampezzo prevede infine il transito per Dobbiaco e il Passo Cimabanche.

Elenco iscritti

