Torna la truffa dello specchietto: denunciati dalla Polstrada

Bloccati un uomo e una donna nella zona di Trento Nord

Trento – Due persone hanno cercato di mettere in pratica, senza successo, la cosiddetta truffa dello specchietto a danno di una famiglia di turisti in una piazzola di sosta della strada provinciale 235 nella zona di Trento Nord. Le vittime avevano già consegnato 100 euro ai malfattori, che però sono subito stati bloccati e denunciati da una pattuglia della Polizia Stradale di Trento. È accaduto il 19 agosto scorso. In seguito a varie segnalazioni ricevute, gli agenti erano da qualche tempo alla ricerca dei due truffatori, un uomo e una donna già noti alle forze dell’ordine.

Per loro è scattata la denuncia per tentata truffa, violenza privata e getto pericoloso di cose. Il questore di Trento ha adottato e notificato all’uomo e alla donna la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Trento, rispettivamente per 4 e 3 anni.

Come evitare la truffa dello specchietto

La truffa dello specchietto funziona così: il truffatore si mette in doppia fila o procede molto lentamente lungo la strada e lancia piccoli sassi o oggetti contro l’auto della vittima, provocando un rumore simile a un urto. Nel frattempo, il truffatore danneggia intenzionalmente il proprio specchietto o la carrozzeria. Poi si avvicina all’auto della vittima, accusandola di averlo urtato e danneggiato, e cerca di estorcere denaro in contanti, spesso tra i 20 e i 50 euro, suggerendo di evitare l’intervento delle autorità o dell’assicurazione, per una “riparazione rapida” e “a basso costo”. Il truffatore può anche minacciare o insistere aggressivamente per farsi pagare subito.

Un campanello d’allarme tipico è proprio la richiesta di pagamento immediato e in contanti, senza coinvolgere nessuno. La truffa si avvale del fatto che la vittima viene spinta a fermarsi e a farsi convincere di aver causato il danno, anche se in realtà non è successo nulla o è tutto artefatto. Il truffatore sceglie spesso vittime anziane o meno esperte alla guida, ma può colpire chiunque.

In breve

Ha avvisato i clienti dell’arrivo della polizia permettendo a uno degli avventori di evitare i controlli. Risultato: gli agenti della questura di Trento hanno notificato alla titolare di un locale in zona Portela il provvedimento con il quale il questore ha disposto la chiusura dell’esercizio pubblico per 10 giorni.

Farmaci – anche scaduti – potenzialmente utili per dopare i cavalli o per nascondere l’utilizzo di sostanze proibite. E’ il risultato dei controlli eseguiti in alcuni locali durante una corsa all’ippodromo di Merano, dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Roma, insieme ai Nas dei Carabinieri di Trento. Sono in corso accertamenti per comprovare a chi appartenessero o chi ne avesse la disponibilità.

Rimane in carcere con l’accusa di tentato omicidio il 24enne di origini siciliane che, verso le tre di mattina di domenica 24 agosto, ha accoltellato un collega di origini marocchine a Campestrin, frazione del comune di Mazzin, in Val di Fassa. Il gip di Trento ha convalidato l’arresto del giovane. L’aggressione, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cavalese, che indagano sul caso, sarebbe avvenuta nei pressi della struttura alberghiera dove i due lavorano. I due colleghi avrebbero avuto una discussione per futili motivi, che è culminata nel tentato omicidio.