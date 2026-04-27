Festa del Primo maggio 2026 a San Silvestro

Tradizionale santa messa alle 10.30 alla chiesetta di San Silvestro

Primiero/Vanoi (Trento) – Venerdì 1° maggio festa di San Giuseppe lavoratore. Con le Acli di Primiero Vanoi e Mis momento di riflessione su pace e lavoro. Come di consueto, dopo la partenza da passo Gobbera, è prevista la santa messa alle 10.30 alla chiesetta di San Silvestro. Domenica 3 maggio alle 10.00, si terrà invece la santa messa per la festa di San Gottardo patrono della chiesa di Passo Gobbera.