Torna la Marcia della Pace di Primiero, sabato 16 maggio
Primiero per la Pace organizza la 3^ Marcia della Pace. Un grande evento per rilanciare un forte messaggio di Pace. Hanno aderito all’evento molte associazioni locali e provinciali
Primiero/Vanoi (Trento) – Ritorna la marcia della pace di Primiero, sabato 16 maggio 2026, organizzata dal gruppo Primiero per la pace. Il percorso prevede la partenza alle ore 14.00 da Imèr in via Nazionale, tappa a Mezzano, risalita lungo la ciclabile passando poi dal centro di Fiera di Primiero e arrivo con festa finale al Parco Vallombrosa.
Alle 18 si terrà il concerto per la Pace con Orchestra, Laboratori di musica d’insieme, Coro di Voci Bianche, Ensemble Vocale Femminile, Musica Giocando, Avviamento alla Musica e Gruppi di Formazione Musicale della Scuola Musicale di Primiero. La festa proseguirà poi con musica, cibo e bibite. Navetta gratuita per il rientro da Vallombrosa a Imèr al termine dell’evento.