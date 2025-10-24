Musica, mercatini e sapori d’autunno in piazza

Sarà possibile pranzare presso la pizzeria locale con specialità a base di zucca. Fantasia, musica e colore con trucca bimbi e mercatini artigianali in piazza

Prade (Trento) – Domenica di festa con musica e sapori d’autunno a Prade, nel Vanoi. Non mancherà l’ormai classica competizione tra le migliori torte casalinghe. La partecipazione alla gara è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati di torte realizzate secondo ricette personali e/o tradizionali. Ogni partecipante può concorrere con una sola torta. Sono ammesse solo torte artigianali, realizzate in ambito domestico la cui conservazione non necessiti di refrigerazione.

Non saranno ammesse alla gara torte semifredde o torte gelato. I dolci dovranno avere un nome, anche di fantasia, che sarà comunicato insieme alla lista degli ingredienti nell’apposita scheda compilata al momento dell’iscrizione. Non sono ammesse torte acquistate, di pasticceria o di laboratorio. Le torte dovranno pervenire nel gazebo in piazza a Prade dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di domenica 26 ottobre 2025. Le torte saranno valutate da una giuria che terrà conto nel giudizio complessivo di: aspetto estetico, bontà, originalità, territorialità e stagionalità degli ingredienti utilizzati.

Sapori d’autunno

Dopo la premiazione, tutti potranno assaggiare i dolci casalinghi, ma non mancheranno anche castagnata e vin brulè. Durante la giornata, sarà possibile pranzare presso la pizzeria Alla Piazza da Teresa, con specialità a base di zucca. Fantasia e colore con trucca bimbi e mercatini artigianali in piazza. Per maggiori informazioni: contattare il numero 351-8654957.