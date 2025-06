Torna il Rallye di San Martino: attenzione alle strade chiuse

Dal 20 al 21 giugno 2025 con partenza e arrivo a San Martino di Castrozza. La 45^ edizione ha chiuso le iscrizioni a 129 concorrenti.

Rallye San Martino (Fotosport/Aci)

Primiero (Trento) – Da giovedì si fa sul serio iniziando dalle ricognizioni autorizzate sul percorso (dalle 8:30 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17:30, dalle 18:30 alle 22:00 per la sola prova cittadina). Venerdì, al netto di verifiche sportive e tecniche senza intoppi, piloti e navigatori avranno la possibilità di ristabilire confidenza negli abitacoli delle rispettive vetture da gara allo shakedown in località Camoi (dalle 9:30 alle 11:30, dalle 12:00 alle 16:00), il test per saggiare l’efficienza di motore, gomme, freni, componenti meccaniche ed elettroniche. Soprattutto entrare in clima “racing” con il 45° Rallye San Martino, la cui novità più significativa è l’approdo nell’International Rally Cup, una serie privata ormai ultraventennale.

Elenco Iscritti

Venerdì sera, alle 20 in punto, lo start del primo concorrente al via della ps 1, “Smart Cittadina” (2,97 km) che farà decollare le emozioni in paese con un doppio giro e mezzo di un tracciato vorticoso tra case e alberghi, residence e negozi. Qualcosa di unico e speciale, con le sciabolate dei fari in notturna ad aggiungere brividi di luce sui volti degli spettatori. Sabato doppio trittico di “Manghen” (20,70 km, start 10:03 e 15:20), “Val Malene” (16,40 km, start 11:23 e 16:40) e “Gobbera” (8,59 km, start 12:08 e 17:25), con intervallo in parco assistenza dopo il primo giro (dalle 13:31 alle 14:01, orario del primo concorrente). Infine l’arrivo e la cerimonia di premiazione sabato nel tardo pomeriggio, sul palco di fronte al Sass Maor (dalle 18:40).

Il programma

Il Rallye San Martino di Castrozza e Primiero quest’anno approda nell’International Rally Cup , la serie privata di alto profilo agonistico e spettacolare organizzata da IRC Sport, con sede a Bedonia in comune di Parma. 

Venerdì 20 giugno – San Martino di Castrozza



Ore 9.30: Shakedown

Ore 20.00: PS SMart Cittadina. Controlla bene gli orari delle chiusure strade. NON è possibile acquistare il biglietto online in prevendita, ma solo in loco la sera della prova. Ricorda che sei in una PS, rimani solo nelle aree pubblico predisposte. Per evitare ingorghi, dovrai parcheggiare all’inizio del paese (Parcheggi Tognola da Sud, Colverde da Nord), una navetta gratuita ti porterà nelle aree pubblico! L’entrata al circuito è a pagamento, verrà consegnato assieme al biglietto un braccialetto.

Sabato 21 giugno



Ore 10.00: PS Manghen

Ore 11:20: PS Val Malene

Ore 12.00: PS Passo GobberaOre 15.20: PS Manghen

Ore 16.40: PS Val Malene

Ore 17.20: PS Gobbera

Ore 18:40: arrivo a San Martino di Castrozza

Le strade chiuse

La strada da Fiera di Primiero non sarà chiusa al traffico. I tratti stradali chiusi riguardano solamente le 3 prove speciali “Manghen”, “Malene” e “Gobbera”.

Orari Chiusura Strade