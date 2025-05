Circuito Podistico di Primiero 2025: al via da prade domenica 1 giugno con il “Giro dei Tabià” (TUTTE LE TAPPE)

Comincia domenica 1 giugno 2025, con la gara “El Giro dei Tabià” a Prade nel Comune di Canal San Bovo, l’edizione 2025 del Circuito Podistico di Primiero, rassegna podistica a tappe che tra maggio ed agosto vedrà gli appassionati della corsa, primierotti e non, impegnati in varie gare che coinvolgeranno tutto il territorio delle valli di Primiero e Vanoi

Primiero/Vanoi (Trento) – Dalla corsa su strada alla campestre, fino alla montagna, ma non mancheranno percorsi che offrono l’occasione di riscoprire la natura con splendidi sentieri immersi nel verde, e la possibilità di gustare panorami di rara bellezza nelle vallate di Primiero Vanoi e Mis. L’intero circuito, è curato dai vari comitati organizzativi che da anni si impegnano per il progetto. Come sempre, il grande finale con i tradizionali pasta-party al termine di ogni gara.

Grande esordio con “El giro dei tabià (tabiadi)”, domenica 1 giugno 2025 a Prade nella valle del Vanoi. Corsa non competitiva su percorso misto di 10 km adatta a tutti, professionisti e amatori. Il percorso attraversa gli abitati di Prade, Cicona e Zortea. La maggior parte del tracciato si snoda su strade secondarie, mulattiere e sentieri attorno ai centri abitati. Maggiori informazioni

Tutte le gare del circuito 2025

Il regolamento delle gare

Giro dei Tabià: ecco come partecipare

RITROVO: ore 8:30 – Piazza G. Marconi (Prade) – PARTENZA: ore 10:00 – Piazza G. Marconi (Prade)

PARTENZA MINICIRCUITO: ore 10:15 – Piazza G. Marconi (Prade) – ISCRIZIONI: dalle 8:30 presso il ritrovo

Per entrare in classifica è necessario il certificato medico – QUOTA DI ISCRIZIONE: 10 € per le categorie A-B, 15 € per le categorie C-D. Circuito Podistico Primiero info ed iscrizioni: tel. 351-8654957