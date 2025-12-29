L’ultimo giorno del 2025 alla chiesetta che sorge ai piedi del monte Totoga fra Primiero e Vanoi

Sarà celebrata anche quest’anno la tradizionale santa messa nella chiesetta di San Silvestro. tutte le altre celebrazioni nelle parrocchie di Primiero e Vanoi

La suggestiva chiesetta di San Silvestro ai piedi del monte Totoga

Primiero/Vanoi (Trento) – L’ultimo giorno dell’anno, si chiude con una tradizione che affonda la propria storia nel passato, a breve distanza da passo Gobbera nel Trentino orientale. Martedì 31 dicembre, alle ore 10.00, il piccolo Santuario di San Silvestro sul Monte Totoga – tra Canal San Bovo e Imèr – accoglierà i fedeli per la tradizionale Santa Messa di San Silvestro. Un luogo suggestivo, dove la preghiera si unisce alla bellezza del paesaggio montano, per salutare l’anno che si chiude in un’atmosfera di raccoglimento e pace.

In caso di maltempo a Gobbera. Per chi volesse partecipare è bene sapere che, qualora le condizioni meteorologiche fossero avverse o il percorso risultasse impraticabile, la celebrazione verrà spostata alla chiesa di Passo Gobbera, garantendo così a tutti la possibilità di prendere parte a questo momento speciale.

Il ringraziamento serale. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, sarà la Chiesa di Canal San Bovo ad aprire le porte per la celebrazione di ringraziamento di fine anno. Un’occasione per ritrovarsi come comunità, ripercorrere insieme i mesi trascorsi e affidare alla preghiera gioie e fatiche dell’anno che sta per concludersi. Due appuntamenti, due modalità diverse di vivere il passaggio all’anno nuovo: quella mattutina, immersa nella natura e nella tradizione del santuario di montagna, e quella serale, nel cuore del paese, per chiudere insieme l’anno con gratitudine e speranza.