Per conoscere meglio l’attività dei Vigili del Fuoco

Giornata aperta a famiglie, amici e simpatizzanti per conoscere meglio l’attività dei Vigili del Fuoco

Primiero (Trento) – La Caserma dei vigili del fuoco in viale Piave, apre le porte alla comunità locale. Un appuntamento molto atteso dai più giovani, che si ripete da alcuni anni a Primiero. Si potranno vedere da vicino i mezzi e le attrezzature, capire come lavorano per la sicurezza della comunità e con qualche sorpresa per i più piccoli. Il programma prevede: alle 14 inizio giochi ed intrattenimento per bambini con il supporto del Soccorso Alpino di Primiero, alle 16 manovra dimostrativa degli allievi, alle 17 merenda offerta dal CIT di Transacqua, alle 19 apertura stand gastronomico in collaborazione con il CIT e a seguire baby dance.

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