Tonadico Paese dei Balocchi 2025: cinque giorni dedicati ai bambini

Divertimento, gusto, con la merenda del goloso e la cena per bambini, insieme musica e ballo. Organizza l’associazione Tonadighi Strighi

Primiero (Trento) – Cinque giorni di festa e divertimento a Tonadico, dedicati ai più piccoli ma che faranno sorridere e stupire anche chi è ancora un bambino dentro. E poi il gusto, con la merenda del goloso e la cena per bambini, insieme musica e ballo.

Il programma

Mercoledì 23 luglio – Tonadico, Tendone delle FesteOre 20.30 : Apertura manifestazioneOre 21.00: Circo Patuff presenta “LAPSO – Un viaggio relativo”. “LAPSO” è uno spettacolo di circo-teatro che affronta il concetto più affascinante e misterioso dell’esistenza umana: il tempo. Attraverso l’intreccio di musica dal vivo, acrobazie mozzafiato, giocoleria e comicità travolgente, il pubblico viene catapultato in un viaggio che esplora la relatività del tempo e la sua ineluttabile corsa. Un’opera che fa riflettere sull’importanza di sfruttare ogni singolo istante, in un gioco tra risate e profonde intuizioni. Ingresso libero

Giovedì 24 luglio – Tonadico, Zona Sportiva di Via Fuganti. Dalle ore 15.30 alle ore 18.00: Laboratori per bambini. Costruisci un taccuino: primo turno dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (max 15 partecipanti). Secondo turno dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (max 15 partecipanti). Ore 21.00: Il Teatro delle Quisquilie presenta presso il Tendone delle Feste “Fragolina” . Fragolina vive felice tra muschi, licheni, alberi, animali e altre piante del sottobosco. La vita scorre tranquilla. Forse troppo tranquilla. Ed ecco che l’incontro con Cimice, insetto poco amati dagli esseri umani, un po’ goffo e maldestro, scatena la curiosità di Fragolina: cosa c’è al di là del bosco? Ancora bosco? O c’è altro? Cimice lo sa: c’è altro. Molto altro. E com’è questo… altro? Pericoloso? Intrigante? Noioso? Elettrizzante?C’è solo un modo per scoprirlo: andare a vedere. E così, Cimice accompagna Fragolina alla scoperta del mondo, per aiutarla a raccogliere elementi e stabilire se sia meglio vivere nel bosco o… nell’altro. Tecniche utilizzate: teatro d’attore, teatro danza, canzoni originali cantate dal vivo.

Venerdì 25 luglio – Tonadico, Zona Sportiva di Via Fuganti. Dalle ore 15.30 alle ore 18.00: Laboratori per bambini.Siediti e cambia prospettiva: verrà costruita una seduta in panno lenci. Max. 15 partecipanti.

Le borse di manuela: creazione di una borsa personalizzata. Max. 15 partecipanti. Ore 21.00: I Teatri Soffiati presentano presso il Tendone delle Feste “Biancaneve on the road” . Di e con: Maria Vittoria Barrella e Alessio Gogoj. Un irresistibile spettacolo i cui ingredienti sono magia, avventura, incanto, colpi di teatro, musica dal vivo e una mela avvelenata. In un dialogo serrato tra attori e spettatori si racconta ancora una volta la celeberrima fiaba dei fratelli Grimm scivolando dal comico al grottesco, dalla paura alla meraviglia. La scena si infiamma di teatro e musica per dare vita ad una fantastica storia in cui si muove una caleidoscopica girandola di personaggi: Biancaneve, regina, cacciatore e tutti e sette i nani, nessuno escluso! Per divertire e stupire i piccoli e i grandi che li accompagnano. Ingresso: €5,00

Sabato 26 luglio – Tonadico, Zona Sportiva di Via Fuganti. Ore 9.30: Al Castello con il Parco. Visita all’interno del Castel Pietra con gli accompagnatori di media montagna. Ritrovo in Loc. Cesurette in Val Canali. Costo: €10,00. Nel prezzo è compresa la visita al Castello, la camminata sul percorso “Muse Fedaie”, la visita alla Villa Welsperg e per chi vorrà ci sarà la possibilità di pranzare al sacco a Villa Welsperg (ognuno a proprie spese). Max. 50 partecipanti. Le visite si svolgeranno a gruppi da 10 alla volta e per chi aspetta verranno organizzate attività o letture. Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: Ludobussola. Il ludobus è un servizio di animazione ludica itinerante di valenza culturale ed educativa capace di sollecitare occasioni spontanee e organizzate di incontro e di gioco. A cura di “Spazio verdeblu” di Conegliano (TV). Gruppo membro di “Ali per giocare” l’Associazione dei Ludobus e delle ludoteche italiani. Presso la zona sportiva di Via Fuganti. Dalle ore 18.30: Festa di Sant’Anna . Apertura stand gastronomici e serata danzante.

Domenica 27 luglio – Tonadico. Ore 10.30: Festività di Sant’Anna. Santa Messa con i bambini presso la chiesa.Dalle ore 15.30 alle ore 18.00: Laboratori per i bambini a cura dell’Associazione Tonadighi Strighi. Saranno ancora presenti gli amici della “Ludobussola” con i loro giochi.Dalle ore 19.00: Cena per bambini con cotoletta e patate fritte.Alle ore 21.00: “Baby Disco Show” la discoteca dei bambini con Silvio Gnesotto & Co. Lo spettacolo è un travolgente mix di musica gestita con maestria da Silvio, dj con esperienza decennale, che propone tutte le più belle canzoni per bambini. Si spazia dai cartoni animati alle canzoni più famose dello Zecchino d’Oro, passando anche attraverso i magici anni ’70 dei Village People ed alla musica latinoamericana con versioni remixate e riadattate per soddisfare tutti i gusti. Ingresso libero. Durante tutta la manifestazione, la Biblioteca Intercomunale di Fiera di Primiero propone una zona di lettura dedicata ai bambini ; il parco giochi sarà allestito con strutture gonfiabili e una nuova struttura di arrampicata.