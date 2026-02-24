Tommaso verrà dimesso giovedì mattina e Giada tornerà presto ad allenarsi

Tommaso Giacomel sarà dimesso giovedì dopo un intervento non invasivo. Giada D’Antonio, infortunatasi sabato 14 febbraio nel corso di un allenamento di gigante a Dobbiaco, è stata operata e presto inizierà il recupero

NordEst – Tommaso Giacomel ha concluso la serie di indagini diagnostiche presso l’ospedale Galeazzi di Milano svolte dalla Commissione Medica FISI in collaborazione con il professor Daniele Andreini, dove è stato sottoposto ad una TAC, ad una risonanza magnetica e ad un test da sforzo massimale, tutti risultati nella norma. Un successivo studio elettrofisiologico ha evidenziato un’anomalia di conduzione elettrica a livello atriale che ha consigliato una successiva ablazione, già effettuata e perfettamente riuscita. Tommaso verrà dimesso giovedì mattina e fra due settimane si sottoporrà ad ulteriori controlli già programmati che, una volta superati, gli consentiranno di tornare ad allenarsi regolarmente.

Giada D’Antonio, infortunatasi sabato 14 febbraio nel corso di un allenamento di gigante a Dobbiaco, è stata operata presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano dai dottori Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento chirurgico è perfettamente riuscito, la sedicenne napoletana comincerà sin dalle prossime ore il percorso fisioterapico in accordo con la Commissione stessa che la riporterà sugli sci nella prossima stagione agonistica.

In breve

