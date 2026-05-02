Tetto in fiamme a Trambileno, una decina di persone evacuate

L’allarme è scattato attorno alle 4 del mattino di sabato e, grazie all’intervento di numerosi corpi di vigili del fuoco della zona, le fiamme sono state domate nel giro di un’ora e non si sono propagate al resto della struttura

Trambileno (Trento) – Operazioni di smassamento e bonifica sabato mattina a Trambileno, in frazione Clocchi, dove nella notte è divampato un incendio che ha interessato il tetto di un edificio. L’allarme è scattato all’alba, verso le 4 del mattino. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Trento e dei volontari di Trambileno, Rovereto, Volano, Mori, Vallarsa, Isera e Villa Lagarina. Le fiamme sono state prontamente domate, non si sono registrati feriti. Una decina le persone evacuate che saranno fatte rientrare una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza, spiegano i permanenti di Trento.